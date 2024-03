Thiago Sena, condenado pelo crime contra Wesner em lava a jato segue foragido

Thiago Giovanni Demarco Sena, 27 anos, está atualmente foragido da justiça após ser condenado pela morte de Wesner Moreira da Silva, ocorrida em fevereiro de 2017. Wesner, com apenas 17 anos na época, foi vítima de um crime brutal, envolvendo a introdução de uma mangueira de ar no ânus. A vítima teve lesões internas graves e não resistiu

O mandado de prisão contra Thiago Sena está em aberto desde 16 de fevereiro. A ordem é clara: capturá-lo onde quer que esteja para cumprir a pena de 12 anos de prisão determinada pelo tribunal do júri. Enquanto William Enrique Larrea, 37 anos, também envolvido no caso, já se entregou e cumpre pena de 12 anos, Thiago permanece fora do alcance da Justiça.

O crime, ocorrido em um lava a jato na época, chocou a população devido à sua extrema crueldade. Os condenados alegaram que se tratava de uma brincadeira que deu errado, mas tal defesa não foi aceita pelo tribunal, que os condenou. Mesmo recorrendo ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), não obtiveram sucesso.

O mandado de prisão foi encaminhado à Delegacia Especializada de Polinter e Capturas (POLINTER) e à Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA) para efetuar a captura de Thiago Sena. Até o momento, ele não se apresentou às autoridades, mantendo-se evasivo diante da Justiça.

