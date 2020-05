Tia mata sobrinho após ele ameaçar avó de 79 anos

Uma mulher de 33 anos foi presa após matar o sobrinho de 29, na manhã do último domingo (24), em Rio Verde. De acordo com a Polícia Civil, a suspeita alegou que o homem ameaçava a mãe dela de 79 anos, que também é avó da vítima.

Ainda conforme informações da polícia, a autora do crime mora com a idosa. No dia dos disparos, o rapaz teria chegado na casa, que fica no assentamento Agriverde, e disse que iria matá-las. Nesse momento, ela efetuou três tiros, sendo que um deles acertou a cabeça do sobrinho.

O homem chegou a ser socorrido e levado para o hospital da cidade, mas por conta da gravidade, precisou ser encaminhado para a Santa Casa de Campo, onde acabou não resistindo e morreu antes mesmo de dar entrada na unidade.

Segundo a polícia, após o crime, a mulher fugiu e foi localizada na cidade de Rio Negro (MS). Ela alegou legítima defesa. Em depoimento ressaltou ainda que a vítima teria furtado a motocicleta que a pertencia.

Conforme a polícia, a rapaz era usuária de drogas e tinha passagem por violência doméstica, inclusive, teria sido presa uma semana antes do crime após ameaçar a própria mãe. Na ocasião, a vítima teria desistido de representar contra o filho e ele acabou sendo solto.

A arma do crime foi encontrada dentro do galinheiro da casa de onde aconteceu o assassinato e a suspeita vai responder pelo crime de homicídio.

