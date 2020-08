Tio acusado de estuprar menina de 10 anos no ES é preso em Minas

Foi preso na madrugada desta terça-feira (18), o tio suspeito de estuprar e engravidar a sobrinha de 10 anos em São Mateus, no Espírito Santo, a prisão ocorreu por volta das 3h30 desta terça-feira (18) em Betim, em Minas Gerais.

Renato Casagrande (PSB), governador do Espírito Santo, divulgou a informação em uma rede social na manhã desta terça.

"A nossa polícia efetuou nesta madrugada a prisão do estuprador da menina violentadano no interior do ES. Que sirva de lição para quem insiste em praticar um crime brutal, cruel e inaceitável dessa natureza."

O suspeito de 33 anos será encaminhado ao Complexo Penitenciário de Xuri, em Vila Velha, na Grande Vitória. Ele responderá por estupro de vulnerável e ameaça e estava foragido desde a última semana. O tio já tinha passagem criminal por tráfico de drogas e esteve preso entre 2011 e 2018.

A gravidez da criança veio atona no dia 7 de agosto, quando a menina teve que ir ao hospital em São Mateus porque estava com dores abdominais. A menina relatou que começou a ser estuprada pelo próprio tio desde que tinha 6 anos e que não o denunciou porque era ameaçada.

A criança passou por um procedimento e interrompeu a gestação em Recife (PE) nesta segunda (17). Ela estava na unidade desde domingo (16), quando iniciou o processo. O procedimento foi concluído por volta das 11h e a menina passa bem.

