Tiros, empurrões e controle: veja o que a mulher de 'Tio Trutis' contou à Polícia

Por considerar haver “risco grave para a vítima”, a Justiça do Distrito Federal e dos Territórios concedeu medidas protetivas de urgência em favor de Raquelle Lisboa Alves Souza contra o ex-deputado federal Loester Carlos Gomes de Souza, o 'Tio Trutis'. A decisão prevê, em caso de descumprimento, a imposição de monitoramento eletrônico e até prisão preventiva.

O JD1 Notícias teve acesso ao teor das denúncias apresentadas por Raquelle Lisboa contra o ex-parlamentar de Mato Grosso do Sul. Ela relata, "começou o relacionamento com LOESTER em 2019, cerca de 6 meses após o início do relacionamento LOESTER a agrediu no rosto.

RAQUELLE relata que por diversas vezes que seu marido sentia ciúmes ou se sentia contrariado a agredia no rosto ou a empurrava, procurando não deixar marcas. Após o casamento em2022, Loester exercia controle sobre a vida de RAQUELLE, exigindo parte dos valores que recebia de seu trabalho quando a permitia trabalhar, pedia que ela deixasse o trabalho, fez dívida no cartão de crédito da COMUNICANTE, a agredia fisicamente com empurrões, alegava que ela seria "UMA ÂNCORA" na vida dele e que ela era "UMA PÉSSIMA MÃE", além de quebrar objetos pessoais da comunicante (3 celulares) inclusive na presença das crianças.

A COMUNICANTE relata que LOESTER a colocou no âmbito político como candidata a Deputada Estadual, sendo que LOESTER cuidava das contas relativas à campanha e das estratégias políticas. RAQUELLE relata que LOESTER não queria outro filho e durante a gravidez ele a ameaçava e a agredia verbalmente, dando quase nenhum tipo de suporte à sua maternidade e no período do puerpério, quando sofreu injúrias e pressão psicológica, relata ter desenvolvido um quadro de depressão e ansiedade e que após as agressões LOESTER agia com arrependimento e por vezes como se nada tivesse acontecido.

A COMUNICANTE relata ter sido empurrada por LOESTER em março de 2025, momento em que, devido à queda, teve uma fissura na costela conforme laudo médico anexado ao PROCED. Após a discussão, a COMUNICANTE foi dormir em outro quarto com o filho quando LOESTER falou que tiraria a própria vida e efetuou dois disparos de arma de fogo na residência.

Não houve comunicação dos fatos às autoridades policiais. RAQUELLE relata que dia 14/01/2026 teve uma discussão com LOESTER na qual ele a agrediu verbalmente, pedindo o divórcio alegando que a COMUNICANTE "NÃO DEIXA NADA DAR CERTO" na vida dele, sendo que decidiu tancar a porta do quarto e dormir apenas com o filho do casal, quando no dia seguinte (15/01/2026) ao se arrumar para encontrar com uma amiga LOESTER a agrediu verbalmente na frente das crianças, gritando que ela era "LOUCA" e "DESCONTROLADA", fato que assustou as crianças.

LOESTER impediu RAQUELLE de pegar seu filho, *, afirmando que se ela chamasse a polícia ela quem seria presa, pois ela havia agredido as crianças e ele estaria filmando tudo já por 6 meses, neste momento LOESTER segurou RAQUELLE pelos braços que na tentativa de desvencilhar-se caiu no chão, o que gerou hematomas nos braços e joelhos.

RAQUELLE gritou por socorro e LOESTER informou que a COMUNICANTE não deixaria a residência sozinha. RAQUELLE ligou para um amigo do casal que a esperou fazer as malas com poucos pertences dela e do bebê e deixou a residência do casal, vindo posteriormente para Brasília, onde está na casa de sua mãe."

O caso tramita no Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília, que determinou a notificação de 'Tio Trutis' para ciência e cumprimento imediato das medidas impostas pela Justiça, sob pena de adoção de medidas mais gravosas.

Outro Lado – O JD1 Notícias entrou em contato com o ex-parlamentar federal, que encaminhou nota à imprensa com esclarecimentos sobre o caso. No posicionamento, ele afirmou que “nossa família atravessa um momento extremamente delicado” e que continua nutrindo pela esposa o mesmo amor e respeito; leia:

NOTA À IMPRENSA Diante de reportagens que foram veiculadas acerca de uma medida protetiva envolvendo minha esposa, Raquelle, venho a público prestar esclarecimentos. Nossa família atravessa um momento extremamente delicado, marcado por desafios emocionais, psicológicos e espirituais. Como toda família que enfrenta dificuldades, estamos lidando com situações que exigem prudência, maturidade e responsabilidade. Por respeito à Justiça, minha esposa e aos nossos quatro filhos, não farei comentários sobre o mérito do processo. Confio plenamente nas instituições e no devido andamento legal dos fatos. O que posso afirmar é que continuo nutrindo pela minha esposa o mesmo amor e respeito que senti quando a conheci e que se fortaleceu no momento em que nos casamos. Temos quatro filhos maravilhosos, que são nossa maior prioridade, e sigo comprometido com o bem-estar e o equilíbrio emocional de cada um deles. Tenho fé em Deus que, em um futuro muito breve, esses desafios serão superados. Nossa família será restaurada no tempo certo, encontrando novamente o caminho da harmonia e da paz que, na maioria incontável dos nossos dias, sempre vivemos. Campo Grande-MS, 14 de fevereiro de 2026. Loester Trutis

