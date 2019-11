TJ nega prisão domiciliar a Jamil

O desembargador, Ruy Celso Florence, da segunda câmara criminal do Tribunal de Justiça, acaba de negar prisão domiciliar ao empresário Jamil Name (80), acusado de chefiar o maior grupo de milícia do Estado . Tido como garantista e liberal em pedidos desse tipo, Ruy derrubou os argumentos da defesa. Na questão de saúde, Florence pediu informações sobre o estado de Name no presídio federal de Mossoró.

Já o segundo argumento, que Jamil precisa ir para casa para “cuidar dos netos “, foi desconsiderado pelo magistrado, pois o neto de Name está próximos dos doze anos , idade limite para esse tipo de solicitação.

O desembargador alegou também na negativa, que a avó também tem a guarda do neto. Com isso Jamil, segue em Mossoró .

