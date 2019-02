Tornozeleira ajuda polícia a prender “ET” que roubou caminhoneiro

Marcílio Amancio dos Santos, 33 anos, conhecido como "ET", foi preso depois de roubar um caminhoneiro na madrugada desta quinta-feira (7), em Naviraí.

De acordo com informações do site Tá Na Mídia Naviraí, a polícia foi acionada pelo caminhoneiro que havia acabado de ser assaltado pelo “ET”. O autor portava uma arma artesanal no momento do assalto.

Da vítima foram levados um celular, R$ 250 e quatro cartões de crédito. Marcílio tentou fugir em uma bicicleta, mas foi impedido pelo caminhoneiro que jogou seu veículo "pra cima" do ladrão. A bicicleta ficou amassada e o assaltante fugiu a pé.

Os militares levaram a vítima até a delegacia onde o caminhoneiro reconheceu o marginal através de fotos. De imediato, equipes das polícias Civil e Militar saíram às ruas a procura de Marcílio, que usava tornozeleira eletrônica.

Através do sinal de monitoramento, os policiais chegaram até uma residência. Percebendo a presença da polícia, Marcílio pulou o moro tentou se esconder embaixo de um automóvel de uma residência vizinha.

O ladrão foi encontrado e com ele o aparelho celular e os cartões de créditos roubados do caminhoneiro. Apenas o dinheiro não foi recuperado pois ele teria usado para comprar entorpecentes.

O autor foi preso e encaminhado para a delegacia de Polícia Civil da cidade. Informações apontam que o detido já havia sido preso anteriormente por também cometer assalto a outro caminhoneiro.

