
Polícia

Trabalhador estava manejando MDF quando foi esmagado e faleceu no Noroeste

Ele chegou a ser socorrido por colegas, mas não resistiu aos ferimentos

10 outubro 2025 - 16h27Brenda Assis e Vinicius Santos    atualizado em 10/10/2025 às 16h28
Ele estava dentro do veículo quando o acidente aconteceuEle estava dentro do veículo quando o acidente aconteceu   (Foto: Redes Sociais/Vinicius Santos)

Natan Conceição Padilha, que morreu ao ser esmagado por placas de compensado, ou seja MDF, chegou a ser socorrido por colegas antes de falecer. O acidente aconteceu dentro de um caminhão localizado na frente do estabelecimento.

Conforme o apurado pelo JD1, o rapaz estava dentro do veículo manejando as placas, quando, por motivos ainda não identificados, elas acabaram cedendo sobre Natan.

O trabalho foi então prensado, mas rapidamente ajudado por colegas, que o socorreram e o levaram para UPA Tiradentes. Porém, ele não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Ainda segundo as informações iniciais, a loja está sendo montada no endereço. Por conta disso, estavam sendo descarregadas as placas para o local.

Neste momento, a área está sendo isolado pela Polícia Militar enquanto é aguardada a chegada da Perícia Técnica e a Polícia Civil.

