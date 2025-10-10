Trabalhador estava manejando MDF quando foi esmagado e faleceu no Noroeste

Brenda Assis e Vinicius Santos atualizado em 10/10/2025 às 16h28

Saiba Mais Polícia AGORA: Trabalhador morre esmagado por compensados em empresa do Noroeste

Natan Conceição Padilha, que morreu ao ser esmagado por placas de compensado, ou seja MDF, chegou a ser socorrido por colegas antes de falecer. O acidente aconteceu dentro de um caminhão localizado na frente do estabelecimento.

Conforme o apurado pelo JD1, o rapaz estava dentro do veículo manejando as placas, quando, por motivos ainda não identificados, elas acabaram cedendo sobre Natan.

O trabalho foi então prensado, mas rapidamente ajudado por colegas, que o socorreram e o levaram para UPA Tiradentes. Porém, ele não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Ainda segundo as informações iniciais, a loja está sendo montada no endereço. Por conta disso, estavam sendo descarregadas as placas para o local.

Neste momento, a área está sendo isolado pela Polícia Militar enquanto é aguardada a chegada da Perícia Técnica e a Polícia Civil.

Reportar Erro

Saiba Mais Polícia AGORA: Trabalhador morre esmagado por compensados em empresa do Noroeste

Deixe seu Comentário

Leia Também