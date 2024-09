Trabalhador rural morre ao passar mal enquanto cuidava da roça em Nova Andradina

Homem, ainda não identificado, de aproximadamente 60 anos, foi encontrado morto durante a manhã desta quarta-feira (25), em uma área de plantação de mandioca, em Nova Andradina.

Conforme as informações do site Jornal da Nova, o homem estava trabalhando na roça quando passou e acabou falecendo no local.

A Polícia Civil e Perícia Técnica foram acionadas para fazer os levantamentos iniciais a respeito do caso, que será investigado.

Ainda segundo o site, a vítima seria da cidade de Ivinhema.

