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PolÃ­cia

TrÃªs adolescentes sÃ£o apreendidos apÃ³s homicÃ­dio de 'Pelego' em Pedro Gomes

PolÃ­cia investiga possÃ­vel ligaÃ§Ã£o do crime com conflitos entre facÃ§Ãµes na regiÃ£o

23 marÃ§o 2026 - 07h50Vinicius Costa
Local onde ocorreu o crime em Pedro GomesLocal onde ocorreu o crime em Pedro Gomes   (DivulgaÃ§Ã£o/PCMS)

Em Pedro Gomes, a Polícia Civil e a Polícia Militar apreenderam três adolescentes, de 16 e 17 anos, suspeitos de envolvimento no homicídio de Alexandre Alves de Souza, conhecido como 'Pelego', ocorrido na noite de 20 de março.

O crime pode estar ligado a conflitos entre facções - CV (Comando Vermelho) e PCC (Primeiro Comando da Capital) que atuam na região norte do estado. Um outro suspeito, maior de idade, segue sendo procurado pela polícia.

Segundo a Polícia Civil, as diligências foram realizadas de forma integrada entre as forças de segurança, incluindo apoio da Delegacia de Sonora, permitindo respostas rápidas e localização dos adolescentes em menos de 48 horas após o crime.

"A Polícia Civil reforçou que a atuação conjunta fortalece o combate à criminalidade violenta e ao crime organizado, buscando responsabilizar todos os envolvidos", disse a PCMS em nota.

As investigações continuam em andamento para esclarecer motivações e participação dos suspeitos.

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