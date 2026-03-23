TrÃªs alunos sÃ£o flagrados com canivetes em escola de Campo Grande

Vinicius Costa e Vinicius Santos atualizado em 23/03/2026 Ã s 19h24

Pelo menos três alunos foram apreendidos após serem flagrados portando canivetes nas respectivas mochilas, em uma escola, na rua Cariris, no Jardim Guanabara, região do grande Coronel Antonino, em Campo Grande, nesta segunda-feira, dia 23.

A justificativa dada para a Polícia Militar é que os armamentos eram para a defesa pessoal, sem citar possíveis desavenças ou brigas.

Segundo apurado pela reportagem, dois menores, ambos de 14 anos, foram conduzidos pelos policiais até a delegacia, estando acompanhados da diretora da Escola.

Já o terceiro aluno, uma criança, de 11 anos, ficou sob responsabilidade do Conselho Tutelar, que foi acionado para acompanhar o desfecho da ocorrência.

Os canivetes foram apreendidos e apresentados na delegacia.

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