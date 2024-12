Três são presos por tráfico ao serem flagrados com R$ 35 mil e 145 pedras de crack

Nesta quarta-feira (11), a Polícia Civil de Eldorado cumpriu um mandado de busca e apreensão em uma residência investigada por ser ponto de venda de drogas. A operação foi resultado de meses de investigações, iniciadas após a identificação do local como um possível centro de tráfico na região.

Com informações suficientes, os policiais conseguiram a autorização judicial para realizar a busca no imóvel, onde foram flagrados três indivíduos suspeitos de envolvimento com o tráfico.

Durante a apreensão, os agentes encontraram 145 pedras de crack, além de R$ 35 mil em espécie.

Os três suspeitos foram presos em flagrante e serão encaminhados ao sistema prisional, onde responderão pelo crime de tráfico de drogas.

