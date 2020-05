Trio comandado por adolescente é “pego” vendendo drogas no Tiradentes

Dois jovens, 23 e 28 anos, foram presos e um adolescente, 17 anos, foi apreendido por venderem drogas no bairro Tiradentes em Campo Grande. A prisão aconteceu nesta segunda-feira (04) e o trio era comandado pelo adolescente.

De acordo com a Polícia Civil, após investigações a boca-de-fumo localizada no bairro foi descoberta, além das prisões e apreensão do adolescente, os policiais encontraram maconha e pasta-base. Na hora da ação policial, um usuário local chegou em um veículo de luxo na “boca”.

Na ação foram apreendidos 1 tablete de maconha, que pesou 480g e 8 porções de pasta-base, com peso de 4,2g. Além da droga, foram apreendidos aproximadamente R$ 1.009,00 (mil e nove reais) em dinheiro trocado, típico da venda de droga.

Após as apreensões, os dois maiores de idade foram levados para a Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (DENAR) e o adolescente, líder do trio, foi encaminhado para a Delegacia Especializada de Atendimento à Infância e juventude (DEAIJ).

Deixe seu Comentário

Leia Também