Trocando o martelo por faca, Chapolin se revolta com brincadeira e ataca dupla em bar

Um homem conhecido como Chapolin se envolveu em uma briga de bar, acertando facadas em duas pessoas, por não gostar de ser chamado como o personagem fictício. O caso aconteceu na noite desta quarta-feira (1), no bairro Nova Campo Grande na capital.

De acordo com o boletim de ocorrência, ao chegar um bar do bairro, o autor foi chamado de Chapolin e por duas pessoas presentes, que ainda fizeram algum tipo de brincadeira com ele.

Descontente com a brincadeira, o autor foi até sua casa, pegou uma faca e voltou ao bar dizendo, “vocês estão brincando, agora vocês vão ver”, atacando as duas vitima.

Ele foi com a faca na direção do pescoço de uma delas, que conseguiu desviar e foi atingida no ombro, logo depois Chapolin tentou atingir o outro rapaz, que colocou o braço na frente e sofreu um corte profundo, mas sem risco de vida.

Após dar os golpes, Chapolin fugiu do local e a polícia foi acionada, as vítimas disseram não saber o real nome do autor e seu endereço, apenas que é morador da Vila Nova Campo Grande.

As duas vítimas foram para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e depois encaminhadas peara a delegacia registrar o boletim.

