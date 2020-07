Enquanto passa por cirurgia, Atherson recebe forças de amigos nas redes sociais

Uma rápida visita no perfil do Facebook de Atherson Shritkh Ferreira, 23 anos, já o suficiente para entender o quanto o jovem é querido por muitas pessoas que já conviveram com ele.

Foi na mesma rede social que seus amigos encontraram uma forma de desejar melhoras e força para o jovem que se encontra em estado grave na Santa Casa de Campo Grande, após se envolver em um grave acidente de moto na tarde de quarta-feira (1), nas Moreninhas.

“Deus está contigo vai dar tudo certo”, “vai da tudo certo”, “aí mano se ta ligado que você vai sair dessa e vamos rir falando que foi só um susto”, “Deus está no comando”, são algumas mensagens estampadas em seu perfil, compartilhadas enquanto Atherson passa por uma cirurgia na Santa Casa de Campo Grande.

“Pow meu mano chegar do trampo e receber essa noticia, mas ae moleque Deus ta com você e nós também #FORCA #FORCA estamos nas orações sem cessar”, disse um amigo ao compartilhar a notícia do acidente.

Estado de saúde atual

O JD1 notícias entrou em contato com a Santa Casa, o hospital informou que Atherson está em procedimento cirúrgico neste momento, por conta de uma fratura da diáfise da tíbia.

O hospital ainda disse que o estado é considerado grave e a equipe de neurocirurgia afirmou que o tratamento do hematoma cerebral será conservador.

