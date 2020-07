Jovem acidentado nas Moreninhas está entubado na Santa Casa

O jovem Atherson Shritkh Ferreira, 23 anos, deu entrada na manhã desta quarta-feira (1º) na Santa Casa após um acidente onde ele colidiu a sua motocicleta com outra moto no cruzamento da rua Barreiras com a Rua Ipamerim no bairro Moreninhas II.

De acordo com a coordenação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o jovem foi atendido por volta das 11h30 da manhã com traumatismo craniano e uma fratura na perna direita em um atendimento rápido que previne o agravamento de sequelas.

Conforme a Santa Casa, Atherson chegou no hospital por volta das 13h53, e foi diretos para a área vermelha do pronto-socorro em atendimento de urgência e emergência.

Atherson encontra-se sedado, entubado e em estado grave no momento. Segundo a Santa Casa, ele já realizou exames laboratoriais, tomografia de crânio e de coluna e guarda realização de exames de raio-x de tórax e membros inferiores e superiores.

O jovem ainda será avaliado pelas especialidades da equipe médica da Santa Casa que definirão a conduta dos procedimentos que devem ser tomados.

Nas redes sociais os amigos se solidarizam e pedem a melhora de Atherson. “O cair é do homem , mas o levantar é de Deus meu mano! Força Fé”, escreveu Weley Moura na linha do tempo do amigo.

Todos desejam o quanto antes a melhora de Atherson e que ele volte ao convívio dos amigos. “Que Deus abençoe você meu amigo e que Deus não deixe nada acontece de mal em sua vida, força meu dez”, encorajou Wesley Silva.

