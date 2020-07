Vídeo: veja o momento da “pancada” entre motos nas Moreninhas

Imagens da câmera de segurança de um estabelecimento comercial próximo ao local do acidente que vitimou Atherson Shritkh Ferreira, 23 anos, mostra o momento da colisão entre as duas motocicletas no início da tarde desta quarta-feira (1º), no bairro Moreninha ll.

No vídeo é possível ver que Atherson seguia pela rua Barreiras quando o outro motociclista envolvido no acidente não respeitou o sinal de pare, causando o acidente. Com o impacto, Atherson foi arremessado a aproximadamente 60 metros de distância. Assista:

Atherson está internado na área vermelha do pronto-socorro da Santa Casa em atendimento de urgência e emergência. Ele já realizou exames laboratoriais, tomografia de crânio e de coluna e guarda realização de exames de raio-x de tórax e membros inferiores e superiores.

Atherson encontra-se sedado, entubado e em estado grave no momento. O jovem ainda será avaliado pelas especialidades da equipe médica da Santa Casa que definirão a conduta dos procedimentos que devem ser tomados.

