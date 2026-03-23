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Turista morre ao passar mal em balneÃ¡rio de Bonito

O socorro chegou a ser acionado, mas apesar dos esforÃ§os a vÃ­tima nÃ£o resistiu

23 marÃ§o 2026 - 15h11Brenda Assis

Uma turista de 71 anos morreu após sofrer um mal súbito na tarde deste domingo (22), no atrativo turístico Nascente Azul, em Bonito.

De acordo com a Prefeitura de Bonito, a visitante recebeu atendimento imediato da equipe do local logo após passar mal. Apesar das tentativas de socorro, a morte foi confirmada ainda no atrativo.

Segundo o empreendimento, o local segue os protocolos de segurança exigidos, possui certificação internacional e conta com equipe capacitada para atuar em situações de emergência.

A prefeitura informou que, desde que tomou conhecimento do caso, prestou suporte ao atrativo e se colocou à disposição da família da vítima para oferecer apoio.

Em nota, o município manifestou solidariedade aos familiares e amigos da turista e lamentou a morte.

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