Turista morre ao passar mal em balneÃ¡rio de Bonito

Uma turista de 71 anos morreu após sofrer um mal súbito na tarde deste domingo (22), no atrativo turístico Nascente Azul, em Bonito.

De acordo com a Prefeitura de Bonito, a visitante recebeu atendimento imediato da equipe do local logo após passar mal. Apesar das tentativas de socorro, a morte foi confirmada ainda no atrativo.

Segundo o empreendimento, o local segue os protocolos de segurança exigidos, possui certificação internacional e conta com equipe capacitada para atuar em situações de emergência.

A prefeitura informou que, desde que tomou conhecimento do caso, prestou suporte ao atrativo e se colocou à disposição da família da vítima para oferecer apoio.

Em nota, o município manifestou solidariedade aos familiares e amigos da turista e lamentou a morte.

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