URGENTE - Sindicato alerta policiais penais sobre "salve" do PCC

O Sindicato dos Servidores da Administração Penitenciária de Mato Grosso do Sul (Sinsap-MS) está em alerta e postou no Facebook um comunicado aos policiais penais sobre possível cumprimento de ameaça por integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC) contra a vida dos profissionais da categoria.

“O sindicato ressalta a situação de alerta a todos os policiais penais”, diz trecho do comunicado.

O Sinsap informou no alerta que “tomou conhecimento, por meio do Subsistema Nacional de Inteligência, do “SALVE”, um documento que tem circulado entre membros da OrCrim Primeiro Comando da Capital”.

O chamado “salve” é a ordem dada pela direção que deve ser cumprida pelos membros da facção. Em maio de 2006, “salve geral” do PCC levou a pelo menos 200 ataques e 90 mortes no país.

Conforme o Sinsap-MS, a informação do “salve” foi encaminhada para conhecimento e providências da Delegacia Especializada de Combate ao Crime Organizado (Deco-MS).



Deixe seu Comentário

Leia Também