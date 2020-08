Coronel David solicita testes em massa à agentes da Segurança Pública

O deputado estadual Coronel David (sem partido), encaminhou documento em que solicita ao Governo do Estado e a Secretaria de Estado de Saúde (SES) testes em massa para servidores as Segurança Púbica que atuam nas ruas durante a pandemia causada pelo novo coronavírus (covid-19). Com base bnos dados divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde, a assessoria do deputado informou que, desde o início da pandemia até a primeira semana de agosto, 230 servidores do segmento já foram infectados pela doença em todo o estado.

“Esses profissionais estão na linha de frente e possivelmente estão em contato com portadores da covid-19 e eu julgo extremamente importante a proteção deles e da própria população”, declarou o parlamentar.

Ainda conforme à assessoria, em março deste ano, o parlamentar já havia solicitado a SES e a Sejusp a distribuição de insumos de proteção aos profissionais de saúde e segurança pública

O deputado também indicou ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e ao diretor-geral

da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), André Pepitone, a prorrogação da suspensão do corte de energia elétrica enquanto perdurar o estado de calamidade pública em decorrência do novo coronavírus.

