Usuário de drogas profana sepultura em cemitério municipal

Equipe de Policiais Civis de Corumbá, atenderam no domingo (11), uma ocorrência de violação de sepultura, no cemitério municipal Santa Cruz.

O homem identificado como Roberto (37), já estava contido pela equipe da coordenadoria de fiscalização e postura municipal, quando a policia chegou. O rapaz estava completamente embriagado e possivelmente sobre efeito de entorpecentes. Ao chegarem no local, encontraram o jazigo com a gaveta violada e o caixão puxado para fora, sem tampa e com o corpo a mostra.

Foi dada voz de violada ao autor que se negou a entrar na viatura, sendo necessário que a equipe usasse força moderada, durante esse processo de extração, o pai de Roberto, de nome Jorge, foi tentar intimidar a equipe. “Não é assim não Sargento, eu sou irmão da promotora, e vocês vão se arrepender de fazer isso.” Disse o senhor de 70 anos.



Após a ameaça, Jorge recebeu voz de prisão e se negou a entrar na viatura, porém foi colocado no compartimento de preso também. Pai e filho foram conduzidos até a primeira delegacia de polícia civil.

No caminho, novamente Roberto ameaçou a equipe. “Eu sou do Leblon, Rio de Janeiro e lá o negocio pega, eu vou voltar e trazer os negócios pra resolver isso com vocês meu tio que fundou a Clínica do coração, vocês não sabem com quem vocês se meteram.”, Disse.

Chegando na delegacia, Jorge afirmou que seu filho é usuário de drogas. Foram entregues ao agente de plantão, sem o uso de algemas e sem lesões.

Deixe seu Comentário

Leia Também