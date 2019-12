Veículo carregado com maconha bate em carro de "batedoras"'

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) recuperaram na tarde dessa quarta-feira (17), um veículo Jeep Renegade de cor preta com placas falsas de Curitiba (PR) carregado com 21 fardos de maconha, com peso total de 577,4 quilos.

A apreensão e a prisão de quatro mulheres ocorreram durante o policiamento, em virtude da Operação Hórus da Secretaria de Operações Integradas (Seopi), do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), na rodovia MS-295, no sentido Amambai/Paranhos.

Os policiais deram ordem de parada ao veículo Jeep Renegade que vinha em sentido contrário. A condutora não obedeceu e fugiu em alta velocidade.

Durante o acompanhamento tático, por alguns quilômetros, a mulher colidiu na traseira do veículo Renault Sandero prata, com placas de Almirante Tamandaré (PR), ocupado por duas mulheres que estavam como “batedoras de estrada”. Com a colisão, o Sandero foi arremessado para fora da rodovia.

Imediatamente a equipe policial prestou socorro às crianças, que estavam no Sandero, levando-as até o Hospital de Tacuru onde foram atendidas e o Conselho Tutelar local, acionado. A condutora e a passageira do Jeep Renegade contaram aos policiais que foram contratadas pela condutora do Sandero, para pegar a droga em Paranhos e levá-la até a cidade de Eldorado.

Durante a checagem dos agregados dos veículos (numeração de chassi e motor), os policiais descobriram um registro de Roubo/Furto do Jeep Renegade ocorrido na cidade de São Paulo (SP) no mês de março deste ano.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia de Polícia Civil de Tacuru, onde as quatro mulheres permaneceram à disposição da Polícia Judiciária.

O DOF mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas, receber reclamações e denúncias anônimas, através do telefone 0800 647-6300.

