VÍDEO: Câmera flagrou batida entre bicicleta e ônibus que deixou adolescentes gravemente feridas

Saiba Mais Polícia VÍDEO AGORA: Adolescentes são socorridas em estado grave após acidente com ônibus em Campo Grande

Duas adolescentes ficaram gravemente feridas após um acidente envolvendo uma bicicleta elétrica e um ônibus do transporte coletivo no início da tarde desta segunda-feira (30), em Campo Grande.

A colisão aconteceu em frente ao Terminal Júlio de Castilho e foi registrada por câmeras de segurança. As imagens mostram o momento em que as jovens atingem a lateral do ônibus.

Segundo informações apuradas pela polícia, as adolescentes seguiam de bicicleta elétrica para a escola quando teriam avançado o sinal vermelho, colidindo contra o veículo.

As vítimas têm 14 e 15 anos e são amigas. A adolescente de 15 anos, que conduzia a bicicleta elétrica, sofreu traumatismo craniano grave (TCE), sendo entubada ainda no local e encaminhada em estado crítico para a Santa Casa. Já a jovem de 14 anos também sofreu traumatismo craniano, porém de forma mais leve.

Equipes do Corpo de Bombeiros prestaram os primeiros socorros. As duas adolescentes chegaram a ficar desacordadas após o impacto.

Além dos bombeiros, equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e da Perícia Técnica estiveram no local para atender a ocorrência e apurar as circunstâncias do acidente.

Assista ao vídeo:

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