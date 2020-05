Vídeo - Homem leva tiro no peito em plena luz do dia

O vídeo gravado por câmeras de seguranças mostra um homem, 39 anos, sendo baleado por um suposto empresário conhecido como Boi, em local público na tarde deste domingo (24), em Paranaíba. O tiro acertou o peito da vítima.

De acordo com informações do site “Jornal Tribuna Livre”, a vítima estava conversando com alguns amigos ao lado de uma conveniência, quando o empresário saiu do carro e atirou.

Uma testemunha relatou ao site que a vítima estava devendo dinheiro ao autor e antes do crime os dois estavam conversando pelo celular, através de mensagens, onde a vítima xingava o autor.

O baleado e foi socorrido por testemunhas que estavam em volta e encaminhado para a Santa Casa por uma equipe da Polícia Militar.

