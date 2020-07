Vídeo: homem tem celular furtado quando dormia em aeroporto

Um homem que não teve a identidade divulgada teve seu celular furtado na madrugada de domingo (26), enquanto dormia em um dos bancos do aeroporto internacional Marechal Rondon, em Várzea Grande.

A vítima estava desde a madrugada no local aguardando um voo, quando dormiu no banco. A ação do criminoso foi flagrada pelas câmeras de segurança do aeroporto. Nas imagens, é possível ver o criminoso se aproximando, pegando o celular e deixando o local tranquilamente. A ação durou aproximadamente 10 segundos.

De acordo com informações da mídia local, o criminoso foi encontrado e afirmou que era usuário de drogas. Ele foi encaminhado para a Central de Flagrantes.

Assista ao vídeo do furto:

