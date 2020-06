Vídeo mostra fuga de bandido algemado após execução de policiais

Um vídeo feito por câmeras de segurança mostram o momento que um dos homens, que estavam na viatura descaracterizada da Polícia Civil quando dois policiais foram executados, fugiu da cena do crime.

O homem, identificado como Willian Duarte, não foi o responsável pelos disparos que mataram os policiais, ele estava preso e algemado dentro da viatura no momento em que o até então suspeito Ozeias Silveira, 45 anos, assassinou os policiais.

Logo após o crime, Willian fugiu do local e câmeras de segurança flagram sua fuga a pé. No vídeo é possível ver Willian correndo ainda com as mãos algemadas pelas calçadas.

De acordo com o Delegado do GARRAS, Fábio Peró, o fugito foi preso logo após a fuga por uma policial militar do Batalhão de Transito que estava próximo ao local onde crime ocorreu.

Deixe seu Comentário

Leia Também