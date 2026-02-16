VÍDEO: Câmera flagrou acidente que matou motociclista no dia do aniversário em Rio Brilhante

O motociclista Brenno Rocha Reichert, de 19 anos, morreu após ser atingido por um carro na noite de domingo (15), na Rua Lourival Barbosa, em Rio Brilhante. A motorista do veículo fugiu sem prestar socorro e é procurada pela polícia.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender um acidente no bairro Vila Nova Esperança. Quando a equipe chegou, a vítima já havia sido socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada ao hospital municipal. A motocicleta havia sido retirada do local por conhecidos.

Testemunhas disseram aos policiais que um carro branco, conduzido por uma mulher, deixou o local logo após a colisão. Durante buscas, a PM recebeu a informação de que o veículo estaria escondido em uma residência da região. No endereço indicado, os militares localizaram um carro com as mesmas características estacionado na varanda.

No local, uma mulher se apresentou como mãe da possível condutora e informou que a filha havia deixado o veículo ali após dizer que se envolveu em um acidente. Ela não autorizou a entrada dos policiais nem a retirada do carro.

Enquanto a ocorrência era registrada, os militares foram informados de que Brenno não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul determinou a apreensão do automóvel, mas, quando os policiais retornaram ao imóvel, o veículo já havia sido retirado pela família. A moradora afirmou que recebeu orientações para remover o carro e não informou o paradeiro da filha.

Ainda conforme o registro policial, o motociclista seguia pela via quando foi atingido pelo carro, que trafegava no sentido contrário e teria feito uma conversão à esquerda. A polícia também apura a informação de que a suspeita teria passado a tarde ingerindo bebida alcoólica em uma conveniência da cidade e que um terceiro homem pode ter ajudado na fuga.

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor, omissão de socorro e favorecimento. A investigação segue para localizar a condutora e esclarecer as circunstâncias do acidente.

