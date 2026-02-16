Menu
VÍDEO: Motorista foge após atropelar e deixar motociclista ferido em Ribas do Rio Pardo

A vítima foi socorrida e encaminhada para Campo Grande, onde segue em recuperação

16 fevereiro 2026 - 17h22Brenda Assis
O acidente aconteceu na noite de domingo   (Reprodução/Ribas Ordinário)

Um motociclista ficou ferido após ser atingido por um carro em alta velocidade na tarde de domingo (15), na Avenida Aureliano Moura Brandão, em Ribas do Rio Pardo. O motorista fugiu sem prestar socorro.

Segundo informações divulgadas pelo perfil Ribas Ordinário, o carro bateu na traseira da motocicleta. Com o impacto, o motociclista sofreu ferimentos e precisou ser encaminhado para atendimento médico em Campo Grande, onde segue em recuperação.

Ainda conforme as informações, o condutor do veículo foi localizado posteriormente e poderá responder por omissão de socorro, lesão corporal na direção de veículo automotor e direção perigosa.

Horas depois do acidente, o motorista teria acionado um advogado para entrar em contato com a vítima. O caso deve ser investigado pelas autoridades.

 

