VÍDEO: Motorista foge após atropelar e deixar motociclista ferido em Ribas do Rio Pardo

Um motociclista ficou ferido após ser atingido por um carro em alta velocidade na tarde de domingo (15), na Avenida Aureliano Moura Brandão, em Ribas do Rio Pardo. O motorista fugiu sem prestar socorro.

Segundo informações divulgadas pelo perfil Ribas Ordinário, o carro bateu na traseira da motocicleta. Com o impacto, o motociclista sofreu ferimentos e precisou ser encaminhado para atendimento médico em Campo Grande, onde segue em recuperação.

Ainda conforme as informações, o condutor do veículo foi localizado posteriormente e poderá responder por omissão de socorro, lesão corporal na direção de veículo automotor e direção perigosa.

Horas depois do acidente, o motorista teria acionado um advogado para entrar em contato com a vítima. O caso deve ser investigado pelas autoridades.

