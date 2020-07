Vídeo - Policial pisa no pescoço de comerciante negra durante abordagem

Sarah Chaves, com informações do Metrópoles

Um policial militar de São Paulo foi flagrado em vídeo pisando no pescoço de uma comerciante negra de 51 anos que já está caída no chão, já rendida em um operação. A gravação foi exibida no domingo (12), pelo programa Fantástico, da TV Globo.

"Ele me bateu e quanto mais eu me debatia mais ele apertava a botina no meu pescoço", disse a vítima que não quis se identificar com medo dos PMs voltarem.

A mulher conta que pediu que o motorista abaixasse o som e quando saiu viu uma viatura parada e um policial agredindo seu amigo. "Aí eu pedi para o policial não bater mais nele que ele já estava desfalecido, deitado no chão e o policial sobre o rosto dele".

Os policiais alegaram que foram atacados por uma barra de ferro e que estavam se defendendo. No entanto, as imagens mostram que a mulher estava no chão no momento em que o policial coloca todo peso de seu corpo sobre ela. A mulher é viúva, com cinco filhos e dois netos, e vive das vendas de um pequeno bar próximo ao local onde foi agredida.

O governador João Doria (PSDB) disse que as cenas da violência policial , “causam repulsa” e que é “inaceitável a conduta de alguns policiais”.

“Os policiais militares que agrediram uma mulher em Parelheiros, na Capital de SP, já foram afastados e responderão a inquérito. As cenas exibidas no Fantástico causam repulsa. Inaceitável a conduta de violência desnecessária de alguns policiais. Não honram a qualidade da PM de SP”, afirmou em um post publicado em suas redes sociais

Os dois PMs ficarão afastados durante a apuração do caso. A Secretaria da Segurança Pública diz que não compactua com esse tipo de comportamento.

No boletim de ocorrência registrada pelos PMs na delegacia, eles dizem que a mulher usou uma barra de ferro para agredi-los na cabeça e os ameaçado com um rodo, porém essa cena não é vista no vídeo. A mulher nega a alegação dos policias.

O BO foi registrado como desacato, lesão corporal, desobediência e resistência contra a comerciante. Ela foi levado para o hospital com ferimentos e perna quebrada. Após atendimento, ficou presa um dia na delegacia. Um dia após ser solta passou por uma cirurgia na perna e levou 16 pontos.

