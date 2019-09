Vídeo: Saveiro é roubada à luz do dia na avenida Calógeras

Uma Saveiro azul foi roubada na avenida Calógeras, próximo ao cemitério Santo Antônio por volta do meio dia e meio de segunda-feira (09). Cleire de Fátima Martins estacionou o carro, que é de seu irmão, Márcio dos Santos, 33.

A mulher foi trabalhar e sentiu falta do veículo apenas no final da tarde. O caso foi registrado na Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (Defurv), e há vídeo com as imagens da ação dos bandidos que estacionaram um Uno na frente do veículo furtado. Rapidamente, enquanto um bandido entra no carro e assume a direção, o outro liga os dois carros com uma corda, e então o veículo é guinchado.

Ainda não há pistas sobre a localização do carro e o caso segue em investigação. A Saveiro possui a placa HRN-2851 e o proprietário Márcio, pede para que, caso alguém tenha alguma informação sobre o veículo, que entre em contato através do telefone (67) 99164-2686.

Deixe seu Comentário

Leia Também