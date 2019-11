Marya Eduarda Lobo, com informações do Jornal local

Uma jovem foi agredida pelo namorado, em Nova Andradina. As fotos e vídeo da modelo Nadya Limonge foram divulgadas e viralizaram nas redes sociais nesta terça-feira (26). Este é o segundo caso de violência doméstica registrado nesta semana na cidade.

As imagens da modelo estão circulando nas redes sociais e causando indignação. O conteúdo foi divulgado pela vítima e familiares, que se mostraram revoltados com a situação. A vítima aparece com a boca machucada e hematomas nos braços.

A violência doméstica ocorreu neste final de semana. O delegado responsável pelo caso solicitou medida protetiva ao Poder Judiciário e requisitou exame de corpo de delito na vítima.

Segundo a vítima, o desentendimento começou na noite de sexta-feira (22), o casal estava em um evento em Batayporã, e conforme a jovem, o agressor que estaria ingerindo bebida alcoólica, mordeu o braço dela e começou a ofendê-la verbalmente no trajeto de volta para Nova Andradina.

Em dado momento, o rapaz deu um soco na boca da vítima, que chegou a descer do carro, mas por estar na rodovia, já na madrugada de sábado (23), entrou de novo no veiculo e os dois foram para a casa dele, onde familiares de ambos tomaram conhecimento do fato.

Ainda de acordo com ela, o acusado tentou omitir a violência e sugeriu que ela alegasse ter batido a boca no carro.

Vídeo:

Modelo é agredida pelo namorado pic.twitter.com/iVXlNaS9VS — JD1noticias.com (@jd1noticias_com) November 26, 2019

Deixe seu Comentário

Leia Também