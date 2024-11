'Vim trazer sua encomenda', disse atirador antes de matar homem com 13 tiros em Corumbá

Rafael dos Santos Mendonça, de 31 anos, morreu ao ser baleado 13 vezes durante a noite de quarta-feira (6), no Assentamento Tamarineiro I, em Corumbá.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, uma testemunha contou que a vítima foi chamada no portão de casa pelo atirador. Ao se aproximar do veículo, um dos autores disse: ‘Eu vim trazer sua encomenda’, efetuando três disparos. Depois que os tiros começaram, ela saiu correndo para a casa de familiares e não viu mais nada.

As equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e da Perícia Técnica foram até o local, fazendo os atendimentos da ocorrência. Durante as verificações, foi constatado que a vítima acabou sendo atingida por 13 disparos.

O caso está sendo investigado pelas autoridades.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também