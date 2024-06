Vizinhos trocam socos, pedradas e facadas em briga por bola de futebol no Nova Lima

Briga de vizinhos, por uma bola de futebol, teve pedradas, socos e facadas durante a tarde de domingo (23), no Bairro Nova Lima, em Campo Grande. O caso acabou indo parar na delegacia.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, algumas pessoas da mesma família estavam confraternizando quando a bola do filho de um dos envolvidos acabou caindo dentro da casa do vizinho. Para devolver o brinquedo para as crianças, o proprietário do imóvel foi pedir para que a moradora jogasse o objeto de volta, o que foi negado.

A mulher então relatou que há algum tempo, o morador vem fazendo provocações contra ela e seu genro. Dando inicio a uma discussão. O quebra-pau foi então para o meio da rua, quando os vizinhos começaram a trocar socos.

Uma das pessoas que participava da confusão chegou a jogar pedras contra os rivais, causando lesa no ombro de um dos brigões. Em determinado momento, um dos homens apareceu armado com uma faca, jogando contra o outro e o atingindo na mão.

A Polícia Militar foi acionada, controlando a situação e levando os envolvidos para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde o caso foi registrado como vias de fato e porte de arma.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também