Política

'Acorda Brasil': Mobilização orgânica convoca ato na Praça do Rádio neste domingo

Grupo afirma que movimento é suprapartidário e inspirado em convocação nacional feita pelo deputado Nicolas Ferreira

23 fevereiro 2026 - 18h00

Uma mobilização orgânica, realizada na tarde desta segunda-feira (23), no cruzamento da Rua Antônio Maria Coelho com a rua Prof° Luis Alexandre de Oliveira, reuniu apoiadores do movimento nacional 'Acorda Brasil' e convocou a população para um ato marcado para o próximo domingo (1º), às 9h, na Praça do Rádio.

A iniciativa, segundo os organizadores, faz parte de um movimento que ocorre simultaneamente em diversas cidades do país. A líder local do grupo, Cassy Monteiro, explica que a mobilização acompanha uma convocação nacional liderada pelo deputado federal Nicolas Ferreira.

“Estamos seguindo o movimento de todo o Brasil. Dessa vez, ela teve a convocação feita pelo deputado Nicolas Ferreira, diante da realidade que a gente está vivendo no país, né, de tantos escândalos de corrupção”, afirmou.

Durante a ação desta segunda-feira, participantes realizaram adesivagem de veículos e conversaram com motoristas e pedestres que passavam pelo cruzamento, divulgando o ato previsto para o fim de semana. De acordo com Cassy, a proposta é ampliar o debate e incentivar a participação popular.

“Não é um movimento político, a gente fala que é um movimento de conscientização mesmo, de tentar despertar a mente das pessoas e falar: ‘bora acordar, não dá para aceitar essa realidade’. Então, hoje estamos como pessoas comuns mesmo, que querem despertar outras pessoas comuns que talvez já estejam cansadas aí com a realidade do país”.

O ato principal está marcado para este domingo, dia 1º de março, às 9h, na Praça do Rádio. Os organizadores afirmam que a manifestação será pacífica e aberta à participação de todos os interessados.

