Adriane assina termo que amplia vagas para tratamento em unidades terapêuticas

O termo de colaboração entre a prefeitura de Campo Grande e a Federação Sul-Mato-Grossense de Comunidades Terapêuticas foi assinado na manhã de hoje (23) pela prefeita Adriane Lopes. Com este acordo, espera-se que as vagas para atendimentos terapêuticos sejam ampliadas na Capital.

“A renovação desse convenio é a continuidade desse trabalho que iniciou em 2017. Vemos que isso está gerando a transformação de muitas vidas, uma vez que o poder público não alcança essas vidas de uma forma efetiva, mas quando eles têm a oportunidade de estar em uma unidade terapêutica e com tratamento certo, gera essa transformação. Logo após isso, o poder público entra em cena novamente para fazer o encaminhamento para o mercado de trabalho, para alguma ação na educação, cultura e até na assistência social”, detalhou Adriane.

A prefeita destacou ainda que o fortalecimento das políticas públicas, ajuda a impedir a reincidência dos usuários ao mundo das drogas.

Atualmente, 11 comunidades terapêuticas da Capital estão sendo beneficiadas com a assinatura da renovação do convenio. Hoje existem 300 vagas disponíveis, mas esse valor foi aumentado para 315 com a destinação de vagas para o público LGBTQIA+, que devem ser disponibilizadas na unidade do Projeto Libertar.

Para a Coordenadora Municipal de Políticas Públicas LGBTQIA+, Chris Stefhany, está ação é de extrema importância. “Hoje nós vivemos num país que apesar de democrático está na ponta do iceberg que mais mata LGBT no mundo. Não se trata de concordar, não se trata de aceitar, trata de uma questão de respeitar porque estamos falando de vida".

A força tarefa inclui diversos órgãos do município, uma vez que diversas frentes são usadas para evitar a reincidência no mundo das drogas. O vereador Coronel Villasanti pontuou que o trabalho é uma ‘junção de esforços’.

“Na minha avaliação hoje nós trabalhamos o respeito e dignidade, a gente venceu o preconceito as comunidades terapêuticas e pessoas LGBTQIA+. É uma junção de esforços, uma tarefa difícil, mas é possível com a união”, disse.

