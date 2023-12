Adriane é eleita presidente do Comitê Gestor de Municípios da Rota Bioceânica

A prefeita Adriane Lopes foi eleita e empossada, por unanimidade, como a presidente do Comitê Gestor dos Municípios que compõem a Rota Bioceânica, e passará a representar todas as cidades atravessadas pela Rota.

A votação que elegeu a chefe do executivo campo-grandense ao cargo aconteceu na terça-feira (28), durante o 4º Fórum dos Territórios Subnacionais do Corredor Bioceânico Capricórnio, em Iquique, no Chile. A cerimônia de posse aconteceu na manhã desta quarta-feira (29).

“É uma honra ter sido eleita presidente da Comissão, por unanimidade. Quero contribuir de forma prática, para podermos avançar. A proposta de governança veio de reuniões passadas. Nosso foco não pode ser em dificuldades, e sim em soluções para os problemas enfrentados. Predicamos entender o impacto que a Rota nos quatro países que compõe a Rota”, afirmou a prefeita.

Durante o fórum, que segue até quinta-feira (30), estão sendo debatidos os avanços e novas iniciativas que os municípios, universidades, e outros setores que compõe a Rota Bioceânica precisam se adequar com a concretização do projeto.

O evento recebe prefeitos, governadores, vereadores e delegações de empresários de toda América Latina.

Além disso, a prefeitura da Capital, representada por Adriane, participou do lançamento do Parque Industrial, Tecnológico e Sustentável, em Pozo Almonte, no Chile.

Em entrevista a uma emissora de televisão chilena, a prefeita destacou o peso de Campo Grande na Rota.

“Estamos acreditando nas novas possibilidades comerciais que as Rotas de Integração Latino-Americanas e na Rota Bioceânica proporcionam para nossos países. Viemos conhecer o Chile e observar o que há de tão importante neste país, para que possamos integrar ainda mais nossas ações. Temos produção de soja, carne, milho e outros produtos que podem ser comercializados para os países. Nós queremos que essa integração ocorra o quanto antes e que traga desenvolvimento econômico e sustentável para todos os países”, pontou.

Deixe seu Comentário

Leia Também