Adriane e Riedel lançam obras para recapear Avenida Duque de Caxias

Ao lado do governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, lançou a obra de recapeamento de aproximadamente 15 km da Avenida Duque de Caxias, localizada na saída para Aquidauana. Ao todo, mais de R$ 54 milhões serão investidos em uma parceria com a bancada federal e o governo do estado.

A avenida passa por aproximadamente 14 bairros da região. A primeira etapa da obra deve durar em torno de três meses, sendo feito o recapeamento, que deve beneficiar em torno de 100 mil pessoas, pois a obra pode aumentar a mobilidade da região.

“O primeiro trecho vai ser o investimento em torno de R$ 7 milhões, e depois vai avançando, etapa por etapa, para que a gente tenha agilidade entregue num tempo recorde”, disse Adriane.

Durante o lançamento, Riedel apontou que o trecho a ser recapeado, além de ser a porta de entrada para o Pantanal, acaba sendo também para a Rota Bioceânica. Para adiantar a segunda etapa, o governador disse ainda que irá ser ‘parceiro’ para que todo o trecho seja revitalizado de maneira integral.

“Aqui também, não só a entrada do Pantanal, é da Rota Bioceânica. Mato Grosso do Sul merece a entrada e a saída da nossa Capital por um lugar adequado e compatível com o que é Campo Grande e com o que é o estado”, disse.

Além disso, o governador lembrou ainda que dos R$ 500 milhões investidos por Adriane em Campo Grande, R$ 118 milhões desse montante é recurso do governo do estado, para adiantar as obras já paradas e lançar novas, como asfalto nos bairros Caiobá, Noroeste, Nova Lima, Jardim Seminário e outros.

A senadora Tereza Cristina acompanhou o governador e a prefeita no lançamento da obra.



