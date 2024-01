Adriane empossa 40 novos conselheiros tutelares

Foram empossados durante cerimônia no auditório do Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande (IMPCG), na tarde desta quarta-feira (10), 40 conselheiros tutelares, eleitos para ocuparem os cargos pelos próximos quatro anos.

Para Adriano Vargas, presidente da Associacao de Conselheiros Tutelares do Mato Grosso do Sul (Acetems), a posse de 40 tutelares, ao contrário dos 25 planejados originalmente, representa um avanço na defesa da criança e adolescente na Capital.

“Isso é um avanço, um avanço para a política pública de defesa da criança e adolescente. Ao invés da gente ter 25 conselheiros tutelares, a gente vai ter um aumento no quantitativo de 60%, então a gente vai ter um atendimento mais célere, mais próximo da população que mais precisa, que são as crianças e os adolescentes”, afirmou.

Os novos conselheiros foram escolhidos por meio de eleição, que contou com a participação de mais de 35 mil campo-grandenses. Eles devem começar a trabalhar já na quinta-feira (11), em prédios temporários, com cada grupo mantendo autonomia sob sua região.

Segundo Vargas, será realizada uma reunião com a prefeitura para determinar a localização exata dos prédios que abrigarão os conselhos tutelares em cada região. Até o momento, dois prédios já estão processo de reforma.

“É importante que haja um fortalecimento de toda a rede de atendimento de garantia de criança e adolescente, a gente precisa de atendimento ágil, atendimento célere, não pode ser daqui um mês, não pode ser daqui uma semana, isso seja na delegacia, no conselho tutelar, no ministério público, no judiciário, por que todos passam por demanda de atendimento do conselho [tutelar]”, disse Vargas, destacando a importância desse novo número de conselheiros.

Apesar disso, o presidente da Acetems detalhou que mesmo com um efetivo anterior de 25 conselheiros, a Capital teve 60 mil atendimentos nos últimos 4 anos.

João Rocha, titular da Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais, comemorou esse aumento no número de conselheiros. “Isso é por nossas crianças e adolescentes que tanto precisam. Hoje esses conselheiros firmam um compromisso com o futuro da nossa Cidade.”

A prefeita Adriane Lopes apontou para esse marco como uma realização para Campo Grande, obtida por meio de parcerias entre o executivo municipal e vários outros órgãos e entidades voltadas à proteção da criança e adolescente.

“Nós entendemos que o poder executivo ele vai mais longe quanto trabalha com as parcerias certas, com diálogo aberto e com isso nós avançamos sempre, fazendo com que as políticas públicas da nossa cidade sejam cada dia melhores e na pratica funcionem”, afirmou.

A prefeitura deve disponibilizar, entre hoje e amanhã, canais, plantões e locais onde os conselhos tutelares estarão atendendo na Capital.

Confira a lista de conselheiros que atenderão oito regiões da Capital:

Região Norte

Anna Paula Falcão Bottaro Machado

Débora Machado Castro

Loisa do Nascimento Lopez

Maria Carolina Marquez Zamboni

Suellen Francelino Gomes

Região Sul

Fernanda Valiente

Gislaine Spessoto Soares Matoso

Nathália Gomes de Oliveira

Syelle Ferreira Correa Pereira

Tatiane Lima de Oliveira

Região Centro

Ana Clara Sanches Sales

Ana Cláudia Palmeira

Any Gabrieli Ribeiro da Silva

Larissa Abdo Corrêa

Maria Lúcia Maciel Vera

Região Bandeira

Adriana Marques Mourão Cabrera

Anna Caroline Kalache Corrêa Lima Barreto

Cristiane da Silva Cantieri Santana

Joana Queiroz dos Santos Lopes

Michele Pauline Alves de Jesus

Região Lagoa

Adriano Ferreira Vargas

Jacob Alpires Silva Filho

Hellen Prado Benevides Queiroz – Sub Judice

Silvana Mônica da Silva

Marcelo Marques de Castro – Sub Judice

Região Anhanduizinho - Bandeira

Adriana Gonçalves Dias

Daniel Castro Lima

Gleise de Fátima Ramos da Silva de Melo Franco

Mariany Ferreira Macedo

Raquel Lázaro de Lima Oliveira

Região Prosa

Aline Vanessa Rigotti Ayala

Eliane Diniz de Souza

Huanna Passos dos Santos

Heloísa Rodrigues Oliveria Lemos

Renata Carla de Lima de Mello

Região Imbirussu

Bianca Borges da Silva Morais

Letícia Ferreira da Silva Louveira

Maria Suenia de Lima Romeiro

Raffael Oliveira Brugeff

Sandra Aparecida de Souza de Jesus Szablewiski

