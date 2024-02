Adriane inaugura Centro de Educação Especial Inclusiva da Reme em Campo Grande

A prefeita Adriane Lopes inaugurou na manhã desta segunda-feira (26), o Centro Municipal de Educação Especial Inclusiva da Reme (Rede Municipal de Ensino), em Campo Grande. O local será usado para planejar, orientar e fornecer a estrutura necessária para criar condições ideais que promovam a inclusão de alunos com necessidades específicas especiais na educacional da Capital. Ao todo, foram investidos mais de R$ 200 mil para criação do espaço.

Em sua fala, a prefeita destacou que este é o quarto centro destinado a esse tipo de atendimento no país. “Nossas crianças terão esse atendimento especial, não só na educação, mas na saúde e assistência social, um trabalho feito na transversalidade, trazendo aí resposta rápida para esses pais e mães que sofrem tanto em busca do caminho da inclusão de seus filhos, que são especiais”, disse Adriane Lopes

Atualmente, a Reme atende aproximadamente 4.600 alunos com necessidades especiais e altas habilidades, todos os quais serão beneficiados pelos serviços oferecidos por este novo Centro.

O espaço está localizado no mesmo prédio do Departamento de Educação Especial e do Núcleo Braille da Semed, esta integração física visa aprimorar a organização e a logística dos atendimentos, proporcionando um ambiente mais eficiente e centrado nas necessidades dos alunos.

Conforme a Coordenadora Responsável pelo setor de Educação Especial e pelo Centro Municipal de Educação Especial, Tânia Maria Filiú, esse é o primeiro espaço dedicado ao atendimento de alunos com necessidades especiais.

“O Centro contará com psicólogos, médicos, assistentes sociais, que irão atender essa demanda. Os alunos passaram por uma ‘triagem’ inicial nas escolas, de lá os técnicos irão fazer o encaminhamento para o Centro, onde eles passarão a serem atendidos”, destacou Tânia.

O secretário municipal de Educação, Lucas Bittencourt, informou que vale a pena ressaltar que todos os atendimentos irão acontecer no contraturno das aulas. “Em nenhum momento nós vamos tirar o aluno do currículo dele, o currículo ele consegue seguir de forma mecânica ou adaptação curricular, e dentro disso vem pro centro pra que aqui tenha toda essa equipe à disposição pra fechar esse laudo e dar esse suporte pra escola e pros pais também. É um diagnóstico, um trabalho feito em cinco diagnósticos”, finalizou.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também