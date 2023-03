Adriane Lopes destaca avanços tecnológicos da Capital em evento internacional

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, destacou os avanços tecnológicos da Capital durante sua participação no “Cidades e tecnologias a favor do cidadão” - do Smart City Expo 2023, em Curitiba (PR). Evento internacional ocorreu na manhã dessa quarta-feira (22).

“Na pandemia, Campo Grande foi pioneira em algumas ações, como por exemplo a criação do primeiro cartão de vacinação digital do país, por meio do Ministério da Saúde. Esta ação facilitou a vida de todos nós, porque à época, para qualquer viagem, precisávamos ter em mãos este documento. Isso é fazer gestão com responsabilidade, comprometimento e modernização”, pontuou a chefe do executivo.

No mesmo painel, ao lado de Adriane Lopes, também participaram os prefeitos de: Curitiba (PR), Rafael Greca; Cinthia Ribeiro, de Palmas (TO); e Junior Brindarolli, de Morretes (PR).

Campo Grande ocupa uma posição estratégica, está localizada no centro da América do Sul, possui diversos prêmios e conquistas nas áreas de tecnologia e inovação, como por exemplo: Ranking das Cidades Inteligentes, Selo Connected Smart Cities, Prêmio Destino Turística Inteligente em Transformação, Cidade Amiga do 5G, Teleconsulta, Agendamento on-line de exame preventivo, dentre outros.

“Também criamos na pandemia a teleconsulta. Foram recebidas mais de 100 mil ligações. Neste serviço, era prestado o atendimento necessário para os suspeitos de Covid-19 e outras Síndromes Respiratórias Agudas Graves. Campo Grande foi uma das primeiras cidades do país a implementar esse tipo de serviço, utilizando estrutura tecnológica, ferramentas e protocolos próprios, elaborados em tempo recorde”, finalizou Adriane Lopes.

