Adriane Lopes serÃ¡ vice de ComissÃ£o Nacional de Prefeitos

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, tomou posse na tarde desta terça-feira (14), como membro na Comissão de Assistência Social da FNP, para o mandado de março/2023 até março/2025. A solenidade foi realizada durante a 84ª Reunião Geral da Frente Nacional de Prefeitos, em Brasília (DF). A chefe do Executivo Municipal também participou de mesas de debate no evento.

“Com muita alegria aceitei o convite do Presidente da FNP. Campo Grande certamente poderá contribuir com os outros Prefeitos, em virtude dos projetos sociais que desenvolvemos. Vamos levar nosso lema, a Capital das Oportunidades”, pontuou Adriane.

No evento de hoje (13), foram apresentadas as parcerias institucionais e os projetos prioritários da FNP; o ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho apresentou as políticas públicas do novo Minha Casa, Minha Vida; na sequência Sustentabilidade Urbana e Mudanças Climáticas; Censo 2022, com a presença da presidente em exercício do IBGE; e a presença do presidente da República, Luís Inácio Lula da Silva.

Adriane Lopes também se encontrou com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, bem como com a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, para quem apresentou os projetos prioritários de Campo Grande.

O evento que teve início na segunda-feira (12) e terminou hoje (13), contou com a presença de mais de oito ministros. Durante os dois dias, os Prefeitos discutiram sobre reforma tributária, programas sociais, mudanças climáticas, além da troca de experiência das gestões.

Ao final, o presidente da FNP, Edvaldo Nogueira, também prefeito de Aracajú (SE), entregou uma carta assinada por membros da Frente, com as principais demandas e reivindicações debatidas no evento.

