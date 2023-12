Adriane Lopes visita Companhia Portuária de Iquique, no Chile

Acompanhando de perto a terceira edição da Expedição da Rota de Integração Latino-Americana (Rila) para fomentar o desenvolvimento da Rota Bioceânica, a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, esteve na Companhia Portuária de Iquique, localizado na Região de Tarapacá, Chile.

Durante a visita, ela participou de reunião com os diretores da Companhia onde houve entendimento de possibilidade comercial. “As reuniões estão sendo proveitosas. Nós apresentamos nosso interesse comercial e a expectativa de desenvolvimento econômico sustentável da nossa Capital. Após a passagem pela Companhia Portuária, nós também conhecemos o Parque Industrial de Iquique, que fica na Cordilheira da Costa do Pacífico Sul, no deserto mais árido do planeta”, destacou a Adriane.

O gerente general da Companhia Portuária, Ruben Castro, fez uma explicação técnica sobre o Porto de Iquique, apresentou gráficos de logística, importação e exportação, além de salientar os benefícios da Rota Bioceânica para o escoamento de produção do Chile e do Brasil.

Ele destacou ainda as possibilidades comerciais que o Porto pode oferecer para Campo Grande. A prefeita entendeu sobre o funcionamento do local na visita técnica e também conheceu as embarcações.

Na programação desta terça-feira (28), a equipe participou de agenda com autoridades locais em Iquique, de diversas reuniões e do 4º Fórum dos Territórios Subnacionais do Corredor Bioceânico Capricórnio com prefeitos de Mato Grosso do Sul, Argentina, Paraguai e Chile.

