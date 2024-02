Adriane participa de ato de Bolsonaro em SP

Adriane Lopes, prefeita de Campo Grande, estará presente na manifestação encabeçada pelo ex-presidente, Jair Bolsonaro, que acontece na tarde deste domingo (25), na Avenida Paulista, em São Paulo. O ato, segundo a pauta, luta pelo estado democrático de direito, liberdade, família e futuro do Brasil.

"Aceitei o convite prontamente para juntar aos milhares de brasileiros, em prol da nossa democracia, da nossa liberdade e também dos valores cristãos. O ato será pacífico e ressalta o nosso posicionamento político", destacou Adriane.

