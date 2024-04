Adriane se reúne com empresários em SP na busca por investimentos sustentáveis

A prefeita Adriane Lopes, que cumpre agenda em São Paulo, se reuniu, nesta sexta-feira (12), com empresários da Carbonext, empresa de crédito de carbono com atuação nacional, em busca de investimentos sustentáveis para Campo Grande.

Acompanhada da senadora Tereza Cristina, Adriane comentou sobre a importância de procurar investimentos sustentáveis para Campo Grande, que já foi reconhecida como “Tree City of de World”, em tradução livre “Cidade Árvore do Mundo”.

“Nos reunimos com a empresa nesta tarde para buscar soluções inovadores e o combate às mudanças climáticas, além de tornar a cidade mais verde e eficiente. Campo Grande desponta como uma das cidades mais arborizadas do mundo, por cinco anos consecutivos, reconhecido pela ONU [Organização das Nações Unidas]. Viemos buscar parcerias para desenvolver projetos ambientais para a Capital”, afirmou a prefeita.

A Carbonext, empresa brasileira que foi buscada por Adriane para possíveis investimentos, atua no desenvolvimento de soluções para reduzir as emissões de carbono e promover a sustentabilidade ambiental.

