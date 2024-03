Alckmin se posiciona ao lado de Lula e critica ataques de Israel contra Gaza

O vice-presidente Geraldo Alckmin se posicionou ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na noite desta sexta-feira (1º), quando foi ao seu perfil no X, antigo Twitter, para criticar os ataques de Israel contra civis na Faixa de Gaza.

"Fiquei absolutamente chocado com a notícia do ataque contra civis palestinos na Faixa de Gaza, perpetrado por forças militares israelenses, que vitimou dezenas de pessoas e feriu outras centenas", diz parte da postagem de Alckmin.

Alckmin se referia ao episódio ocorrido na última quinta-feira (29), no qual o Hamas acusou Israel de matar 110 civis que aguardavam para receber ajuda humanitária no norte de Gaza, ao lado de um comboio de caminhões com suprimentos.

"Obstar o acesso de indivíduos à ajuda humanitária é inconcebível sob qualquer perspectiva, e abrir fogo contra civis viola os preceitos mais básicos de humanidade", continuou o vice-presidente.

Ele também saiu em defesa de Lula, criticado pela diplomacia israelense após afirmar que o país estaria cometendo um genocídio contra os palestinos da Faixa de Gaza.

Lutar pela paz, como defende o presidente @LulaOficial, não é mais uma opção, mas um imperativo ético que deve orientar todos os esforços da comunidade internacional neste momento. É preciso dar o primeiro passo no caminho da paz: cessar-fogo imediato, libertação dos reféns e… — Geraldo Alckmin (@geraldoalckmin) March 1, 2024

