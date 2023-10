Alckmin vem aí!

O vice-presidente da república Geraldo Alckmin vem a Mato Grosso do Sul no próximo dia 9. Ele cumprirá agenda em Três Lagoas acompanhado da Ministra Simone Tebet e do Presidente da Petrobras Jean Paul Prates.

A vinda trata-se de uma visita técnica para desenhar a retomada da construção da fábrica de fertilizantes no município, a UFN3 (Unidade de Fertilizantes Nitrogenados III), paralisada desde 2014, e que será a indústria de fertilizantes da América Latina

Alckmin deve ter também uma agenda com empresários da Fiems (Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul) em Campo Grande, já que ele é o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

