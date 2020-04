Vídeo - Alcolumbre se diz curado do coronavírus e apoia isolamento

O presidente do Senado e do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre (DEM-AP), recebeu nesta quinta-feira (2) a prova e contraprova do exame para detectar o novo coronavírus. Segundo ele, os dois testes deram negativo.

Alcolumbre ficou 14 dias em isolamento domiciliar e deve retomar o trabalho em Brasília nessa sexta-feira (3). No vídeo em que anuncia a cura, o presidente do Senado defende governos estaduais e municipais e alfineta o presidente Jair Bolsonaro, que tem contrariando recomendações da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde.

“Outra coisa importante é lembrarmos que as decisões de governadores e prefeitos de ficarmos em isolamento social é fundamental para contermos o avanço e não colapsarmos o sistema de saúde do Brasil neste momento”, disse.

Apesar disso, também defendeu o diálogo entre os poderes para enfrentamento à crise. “O Congresso brasileiro tem se dedicado e trabalhado muito nesses dias pra aprovar matérias importantes, para dar tranquilidade jurídica pro governo, inclusive, e pra sociedade, pra garantir os empregos e para garantir a vida das pessoas”, afirmou o presidente do Senado.

