ALEMS analisa redação final de proposta que valoriza o Pantanal

O projeto de lei apresentado pelo deputado Lucas de Lima (sem partido), que institui a Semana de Conscientização e Valorização do Pantanal, volta à pauta da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) nesta terça-feira (24).

A proposta será votada em redação final, após já ter sido aprovada em primeira e segunda discussão e receber emenda substitutiva integral do próprio autor.

O Projeto de Lei 41/2025 prevê que a semana seja realizada na primeira semana de novembro, com o objetivo de promover ações de conscientização e valorização do bioma pantaneiro.

Além da matéria de Lucas de Lima, os parlamentares também analisam o Projeto de Lei 306/2025, de autoria do deputado Junior Mochi (MDB), que declara de utilidade pública a Associação Modelo Coxim de Ciclismo, sediada em Coxim. A entidade atua na promoção e no desenvolvimento do ciclismo em suas diversas modalidades.

A sessão ordinária tem início às 9h e pode ser acompanhada presencialmente ou pelos canais oficiais da Casa, incluindo TV ALEMS (canal 7.2 em sinal aberto e canal 9 da Claro NET TV), Rádio ALEMS FM 105.5, além das transmissões pelo Facebook e YouTube.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também