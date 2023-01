Deputados se preparam para tomar posse e definir Mesa Diretora

Seguindo os dispositivos do Regimento Interno, os deputados diplomados se reunirão na sede da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) para a sessão solene de posse da 12ª Legislatura na quarta-feira, 1º de fevereiro de 2023.

Em sessão preparatória, os deputados também se reúnem para a eleição da nova Mesa Diretora, que dirigirá os trabalhos nas duas Sessões Legislativas sequentes (2023 e 2024).

Serão recolhidos os diplomas e tomado o compromisso legal de todos os deputados. A eleição da Mesa Diretora será feita por votação nominal e aberta, à(s) chapa(s) ou a candidatos individuais, que devem ser registrados até o início da sessão. Um mesmo deputado poderá figurar em mais de uma chapa apresentada, ou de forma individual ou avulsa, desde que concorrendo ao mesmo cargo eletivo.

Já no dia 2 de fevereiro, às 9h, também na sede da ALEMS, será realizada a sessão solene de instalação da 1ª Sessão Legislativa (2023), com a presença do governador do Estado, Eduardo Riedel (PSDB), conforme prevê a Constituição Estadual. Haverá o hasteamento das bandeiras e a leitura da mensagem do Poder Executivo aos demais Poderes e ao povo, pelo novo governador.

