Amambai terá regional da Polícia Civil

A cidade de Amambai irá ganhar uma Delegacia Regional de Polícia Civil, que com sua inauguração deve reforçar a segurança pública amambaiense, além de agilizar o registro de ocorrências também de cidade vizinhas do município.

O anúncio foi feito pelo delegado-geral da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, Roberto Gurgel de Oliveira Filho, que se reuniu nesta terça-feira (27) com o 1º secretário da Assembleia Legislativa, deputado estadual Paulo Corrêa (PSDB); o prefeito de Amambaí, Dr. Bandeira; e a presidente da Câmara Municipal da cidade, vereadora Lígia Borges.

“É mais um reforço para a segurança pública de Amambai e região que com certeza vai proporcionar maior agilidade no atendimento das ocorrências e beneficiar toda a população”, pontuou Corrêa.

A parceria e articulação de Paulo Corrêa com o governo do Estado foram fundamentais para essa conquista, classificou o prefeito Dr. Bandeira. “Essa interlocução do deputado Paulo Corrêa com o Governo do Estado foi essencial. Não é uma decisão só a Polícia Civil, isso tem que passar pelo crivo do governador, e essa ponte que o Paulo fez foi decisiva”, destacou.

Além do crescimento populacional, o governo do Estado também levou em conta o grande número de indígenas para atender à solicitação.

