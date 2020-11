Angelo Guerreiro é reeleito prefeito de Três Lagoas  

O candidato Angelo Guerreiro (PSDB) é reeleito prefeito de Três Lagoas. Ele teve 33.331 votos (63,92%) e o principal concorrente, o candidato Fabrício Venturoli (Republicanos), recebeu 11.606 votos (22,26%).

Em terceiro colocado ficou com Renee Venancio com 2.820 votos. Angelo Guerreiro foi empresário, dono de uma selaria, e logo depois, entrou para a vida publica a convite de amigos, onde já foi vereador por dois mandatos, foi deputado estadual e agora é reeleito prefeito da terceira cidade mais importante de Mato Grosso do Sul, com o vice Paulo Salomão (DEM).

Em 2016, ele havia sido eleito prefeito de Três Lagoas com 30.033 votos, 51,11% dos votos válidos. Agora, reeleito.

